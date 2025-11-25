VÍDEO | Estos son los coches y los pilotos del equipo mallorquín que participará en la 48ª edición del Rally Dakar

B. Ramon

B. Ramon

El equipo está compuesto por Llorenç Fluxá, piloto, Sergi Fernández, copiloto del Toyota KZJ95; por Luis Antonio Gil, piloto, Mateu Riera, copiloto del Mitsubishi Montero; Bernat Casals, director del equipo, y los mecánicos Miguel Verger, Miguel Ángel Luque y Toni Sastre. Los vehículos de competición son: Toyota Land Cruiser KZJ95 de 1998, una de las 4 unidades fabricadas en su momento por el departamento de competición de Toyota TRD, concretamente la unidad pilotada por Jacky Ickx, que cuenta con una potencia aproximada de 230/240 CV. Mitsubishi Montero de 2001, fabricado por Faster Motorsport, que hará las funciones de mochilero, con modificaciones respecto al vehículo base y una potencia que ronda los 200 CV.

