VÍDEO | Estos son los coches y los pilotos del equipo mallorquín que participará en la 48ª edición del Rally Dakar
El equipo está compuesto por Llorenç Fluxá, piloto, Sergi Fernández, copiloto del Toyota KZJ95; por Luis Antonio Gil, piloto, Mateu Riera, copiloto del Mitsubishi Montero; Bernat Casals, director del equipo, y los mecánicos Miguel Verger, Miguel Ángel Luque y Toni Sastre. Los vehículos de competición son: Toyota Land Cruiser KZJ95 de 1998, una de las 4 unidades fabricadas en su momento por el departamento de competición de Toyota TRD, concretamente la unidad pilotada por Jacky Ickx, que cuenta con una potencia aproximada de 230/240 CV. Mitsubishi Montero de 2001, fabricado por Faster Motorsport, que hará las funciones de mochilero, con modificaciones respecto al vehículo base y una potencia que ronda los 200 CV.