Manu Mielniezuk

Así ha sido el partido entre jugadores del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma y del RCD Mallorca

'El IME–Ajuntament de Palma cerca al gegant de Son Moix’ ha sido un éxito. Los casi 1.000 espectadores se lo han pasado en grande porque han visto a sus ídolos del Mallorca y del Fibwi Mallorca de otra forma diferente: fallando, pero riéndose. Se han divertido y lo han disfrutado. "Vengo para ver chicos guapos", dijo entre risas una de las asistentes al evento, que recibió la réplica de una de sus amigas: "Aquí hay muchos". Más información