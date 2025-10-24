Atlas News

Messi renueva con el Inter de Miami hasta 2028

Leo Messi, de 38 años, ha renovado con el Inter de Miami hasta 2028. El astro argentino, luciendo una camiseta con el lema ‘Freedom 10 dream’ en el que se hace un juego de palabras con su número, ha reconocido que está “muy contento de continuar” en un equipo en el que, asegura, es “muy feliz” desde que llegó. Por su parte, David Beckham ha reconocido que para los aficionados la gran experiencia es ver a Messi en el campo y ha reconocido sentirse muy afortunado de que el jugador, del que ha dicho que quizá sea el mejor de la historia, siga comprometido y con ganas de ganar.