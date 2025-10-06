Guillem Bosch

VÍDEO | Euforia en el Sant Jordi: "Nuestra ilusión era Osasuna y ya lo tenemos aquí"

Nada más llegar al bar del estadio donde los jugadores y los más pequeños vieron el sorteo había un grito unánime: "No queremos al Mallorca". "Preferimos a Osasuna o, en su defecto, al Espanyol". Dicho y hecho. La bola que emparejó al Mallorca con el Sant Just fue celebrado como si de un gol se tratara y, cuando salió la del Sant Jordi, se contuvo la respiración entre los más de 70 asistentes. Fueron unos instantes de nervios y tensión que fueron reaccionados con vehemencia: "Club Atlético Osasuna".