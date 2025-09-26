Sara Fernández

Hace historia siendo la primera persona en bajar el Everest esquiando

Es Andrej Bargiel, de nacionalidad polaca. Parece que sube el Everest con sus esquís sin esfuerzo, pero han sido 16 horas ascendiendo la llamada ‘zona de muerte’. Más tarde, a toda velocidad, ha conseguido bajar esquiando convirtiéndose en un referente en el mundo del alpinismo.