El Fibwi Palma ha presentado esta mañana su campaña de socios para la temporada 2025/26 en el Restaurante las Sirenas, conel lema "forma parte de la familia". El equipo mallorquín regresa este año a la Primera FEB, la categoría de plata del baloncesto español. "Es una presentación de campaña de socios muy especial. Volvemos a una liga en la que jugamos ocho temporadas seguidas", ha declarado Guillem Boscana, el presidente del club.