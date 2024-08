Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha comparecido ester mediodía en rueda de prensa tras conocerse la lista de convocados para los encuentros ante Serbia y Suiza de principios de septiembre. Las grandes novedades de la lista del seleccionador absoluto son el céltico Mingueza y el valencianista Pepelu.

De la Fuente ha querido inicir la rueda de prensa con un reconocimiento especial a Navas y a los españoles del equipo paraolímpico. "Gracias de corazón por todo lo que ha dado como futbolista y persona de parte de la RFEF, de todo el cuerpo técnico y en especial de mi parte. Te deseamos todo lo mejor" ha dicho sobre Navas. "Los temas más personales no me gusta contarlos. En cualquier caso Jesús lo tenía decidido antes de la Eurocopa. Fue una conversación muy emotiva. Nos emocionamos cuando tomó esta decisión, es una leyenda, está convencido de lo que va a hacer y le apoyamos en todo, aunque lo sentimos mucho" ha añadido.

También ha deseado suerte a los paralímpicos: "Que compitan como ellos saben para sentirnos más orgullosos de ellos si cae y de este país".

Respecto a la ausencia de Nacho en la lista de convocados, el seleccionador no le ha querido dar mayor importancia. "No vamos a hablar de los que no están pero si quiero decir que no hay ningún problema con ninguno, son decisiones deportivas. Todas las listas son difíciles, estamos muy contentos con ella porque damos continuidad al bloque, pero se han incorporado otros jugadores", ha dicho.

De la fuente tiene claro el valor del equipo formado. "No hay peligro de que se acomoden. Les conozco muy bien, son insaciables en lo deportivo, quieren seguir ganando y compitiendo. Esto se puede mejorar porque hay una muy buena materia prima, hay muy buen presente y mejor futuro. Estoy convencido de que vamos a seguir peleando para conseguir y llegar lo más lejos posible".

Respecto a la marcha de Morata a Milán, de la Fuente ha asegurado que "Álvaro, sin estar con nosotros está. Es como el Cid. Aporta muchísimo, celebramos que esté feliz ahora y le deseamos lo mejor porque es lo mejor para la selección". "Hablo mucho con Morata y está totalmente entregado con la selección. Sabe que con nosotros tiene totalmente las puertas abiertas. Le considero un valor muy importante para la selección y para nuestro estilo de juego. No ha podido venir por ese problema físico" ha concluído.