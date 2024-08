El mallorquín Joan Toni Moreno ha alucinado con el recibimiento que le esperaba en el aeropuerto de Son Sant Joan. El palista del RCN Port de Pollença, junto al madrileño Diego Domínguez, logró un bronce olímpico en los Juegos de París en la modalidad C2 500 metros. Un triunfo espectacular que merecía una bienvenida a la par por su familia y amigos. "No me esperaba un recibimiento tan grande y con tanta gente. Ha sido muy emotivo. Me ha hecho ilusión este reencuentro después de la celebración que hemos tenido en París. Estoy muy contento de volver a casa. Nos hemos ganado las vacaciones", ha reconocido emocionado.