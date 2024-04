La Real Sociedad hace malabares para llegar en forma a todos los partidos con un calendario endiablado y supo exhibir esa eficacia ante el Alavés, que lo dio todo sobre el césped, pero que erró en los momentos clave (0-1). En la rueda de prensa tras el choque, el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, quiso valorar el esfuerzo de los suyos y dejar claro que la temporada está poniéndolos a prueba. "No hay que ser muy lúcido para pensar eso, yo os venía advirtiendo: no es normal que un equipo le toque jugar de 18 partidos, 14 fuera de casa, con lo que eso supone, y dentro de esos partidos, aparte de los de liga, hay partidos de Champions y partidos de Copa. Por muy buenos que seamos, por muy bien que estemos físicamente, eso lo que acusa cualquier equipo", explicó. Por su parte, el técnico del Alavés, Luis García Plaza, reconoció que los jugadores le metieron "chispa" y "fuerza" al partido, pero que no estuvieron bien. "Lo vengo avisando, nos queda mucho que pelear, mucho que sufrir y mucho que trabajar", zanjó.