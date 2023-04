El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se ha mostrado muy molesto con algunas informaciones que analizan que esta Liga, en la que marchan con 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, será una Liga “barata” para el ganador. "He oído en un programa que es LaLiga más barata. Me sorprende y me enfada. Es la era post Messi, ha habido un esfuerzo, el equipo se deja la piel... y esto no me agrada. Pero no lo podemos controlar. Valoramos mucho el trabajo. Hay que ganar LaLiga como sea en estas 10 jornadas. Si ganamos hay que celebrarla por todo lo alto. Desde dentro la valoramos. La sensación es que si la gana el Barça se valora menos. Pero nosotros le daremos mucha importancia", ha defendido.