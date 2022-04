Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha comparecido en Las Rozas para dar explicaciones tras los audios publicados por El Confidencial en relación a la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudí.En su intervención, Rubiales se ha mostrado "indignado" y "muy enfadado". "Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y enfado porque no se de prioridad al problema real, que es que se me haya sustraído el teléfono de manera ilegal", ha dicho.Rubiales ha afirmado que se trata de un ataque contra su persona y ha defendido a Piqué: "Ojalá haya cada vez más futbolistas como Piqué". Además ha defendido que no hay conflicto de intereses y ha reprochado a la prensa que hable de debate ético en relación a este caso y no al del robo de la información.