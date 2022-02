Mañana hay más fútbol europeo con la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. El Barça se estrenará en una competición que no ha disputado nunca con el actual formato recibiendo al Nápoles. Sin los lesionados Ansu, Depay y Araujo, y con la añoranza de Xavi, que hoy no quería saber nada de lo de anoche en París. "Mbappé es un gran jugador, qué queréis que os diga. Mbappé y Messi y Neymar... Y el París y el Madrid son grandes equipos. Pero nosotros no estamos en esa competición por desgracia. Sí, da coraje. Me da rabia escuchar la música de la Champions y no estar ahí pero no es nuestra realidad", ha confesado el egarense.