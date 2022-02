La Copa Norman Brookes ya está en las vitrinas del Rafa Nadal Museum. Ha sido el propio tenista de Manacor el encargado de colocar el trofeo del Australian Open, su 21 título de Grand Slam, en la vitrina que se ha habilitado en la Rafa Nadal Academy by Movistar. “No sabéis la ilusión que me hace colocar este trofeo en la vitrina”, ha explicado Rafa Nadal, que ha añadido que la copa “tiene un significado muy especial”.