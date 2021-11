El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió a Vinicius en la rueda de prensa posterior a la trabajada victoria contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu que apuntala el liderato de los blancos."Es un gol extraordinario. Es un jugador que tiene algo especial en sus pies y en su físico. Lo que me sorprende de Vinicius es la calidad que tiene en marcar gol. Su calidad en el uno a uno es muy fuerte, pero lo que sorprende es la calidad para hacer goles, algo que no tenía antes. Hoy ha mostrado calidad en una cosa que no había mostrado. Es un paso más para ser de los mejores del mundo. Lo importante es que esté centrado para ser eficaz en el partido", ha afirmado.