La Selección Española de fútbol buscará mañana contra Suecia en Sevilla el billete para nuestro decimotercer Mundial consecutivo, el de Qatar del año que viene. Nos vale el empate, pero Luis Enrique, que ha comparecido esta tarde en rueda de prensa, lo tiene claro: “Esto no va a ser una fiesta hasta que no se pite el final del partido, si se dan los dos resultados que nos favorecen”. “Va a haber dificultades”, reconocía Lucho. Que además ha señalado que “el futuro es incierto para todos”, y que “lo que sí es cierto que nosotros, a pesar de que nos valen dos de los tres resultados que se pueden dar en un partido de fútbol, no vamos a especular. Vamos a jugar igual”.