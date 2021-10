Ya está aquí una nueva jornada de Liga y el Real Madrid se enfrenta mañana al Elche. Por sala de prensa de la previa ha pasado el técnico Carlo Ancelotti que ha dejado varios titulares. Sobre la sucesión de polémicas en torno al VAR, el italiano se ha 'mojado' aunque no es partidario de hablar mucho del tema. "No quiero entrar en este tema. Hay mucho lío. Arbitros, penaltis, tiempo añadido... Hay algunas normas que son complicadas para mí. La del fuera de juego que ha salido en los últimos tiempos es una regla complicado y no justa porque en mi opinión un fuera de juego es un fuera de juego", ha dicho. Además, Ancelotti ha abordado el 'caso Hazard'. El belga no cuenta con minutos dado el estado de forma de Vinicius. El brasileño le ha quitado el sitio y cuenta con la confianza del entrenador. "Estoy muy satisfecho con él. Que siga", ha explicado. Esto deja a Eden Hazard en una delicada situación y preguntado en la rueda de prensa si le abriría la puerta en caso de que toquen Ancelotti ha sido claro: "Nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado a un jugador que quiere salir a quedarse".