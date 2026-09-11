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Vídeo: Redacción Digital | Foto: B. Ramon

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VÍDEO | El restaurante Ca'n Nofre celebra su 70 aniversario la Nit de l'Art de Palma

El restaurante Ca’n Nofre cumple 70 años y lo celebrará el próximo sábado durante la Nit de l’Art con las artes visuales y la cultura por bandera. El histórico negocio de cocina típica mallorquina lleva más de un año regentado por el chef de Sóller Rafa Martínez, que cogió el relevo de Cati Munar, y en esta nueva etapa quiere agradecer al barrio de Pere Garau «el cariño recibido». Más información