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VÍDEO | Presentación de la sexta edición del Festival de Literatura Expandida a Magaluf (FLEM)
Miquel Ferrer, director del FLEM, ha dado a conocer más detalles de esta sexta edición durante una rueda de prensa celebrada en el hotel INNside Wave Calvià, que será el nuevo emplazamiento del festival, que este año, además, otorgará su primer premio literario, dotado con 10.000 euros y para el que se han presentado 170 manuscritos “y de gran calidad”. La obra ganadora se dará a conocer durante la inauguración y se publicará con Reservoir Books. Más información
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