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VÍDEO | Laura Gost: "Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo"
Laura Gost (sa Pobla, 1993), escritora y ganadora de un Goya como creadora y guionista del corto de animación Woody&Woody, acaba de publicar El preu de néixer (Proa), una novela en la que escribe sobre una sociedad en la que, por Ley, para que pueda nacer un bebé, otra persona tiene que aceptar morir. Ese acto, conocido como “relevo, es consecuencia de la superpoblación. Más información