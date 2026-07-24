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VIDEO | Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura acuden al velatorio de Joan Roca
Familia, amigos y compañeros del mundo de la cultura han acudido al velatorio del músico Joan Roca, fallecido el pasado miércoles a los 53 años debido a una larga enfermedad. Hasta Son Valentí se han acercado numerosos allegados al bajista de Antònia Font y también lo ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens. El funeral tendrá lugar este viernes por la tarde en la iglesia de Son Sardina. Más información