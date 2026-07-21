B. Ramon

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VÍDEO | La exposición ‘A media lumbre’ reúne piezas artesanas de más de 40 artistas

Es Baluard Museu, Casal Solleric y Sa Refinadora, en Marratxí, comparten el proyecto A media lumbre, una amplia exposición en la que participan más de 40 artistas que unen el arte contemporáneo con antiguos oficios. La muestra se enmarca en la Biennal B y cuenta con obras de creadores de Baleares como Ana Laura Aláez, Isabel Servera, Marta Font, Adriana Meunié, Teresa Matas, Tonina Crespí, Albert Pinya y Joan Pere Català Roig.