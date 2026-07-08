Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Marga Melià: "Suportant el paradís' es un texto completamente atemporal y vigente"

Marga Melià reedita con la editorial Lleonard Muntaner 'Suportant el paradís' 15 años después de la publicación de este libro, con entrevistas en profundidad a 20 artistas de Mallorca. Se trata de su primer proyecto personal que también ha dado pie a un documental que se estrenará en el festival de cine Atlàntida. Más información