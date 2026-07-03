Manu Mielniezuk

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VÍDEO | De un video viral de Auronplay al cine: la inspiradora historia de Manuel Cortés en '3000 al mes'

Manuel Cortés nunca imaginó que un vídeo de Auronplay le cambiaría la vida. Corría el año 2016 cuando el streamer le dedicó una crítica que se hizo viral en cuestión de horas. El barbero recuerda aquellos días entre risas: "Es verdad que Auron hizo bromas como que le iba a pegar un navajazo o cosas así, pero no las tomé en serio". Lejos de hundirle, aquel vídeo disparó su negocio hasta límites que él mismo no esperaba. "Esas navidades se podían ver colas en la peluquería de más de 20 personas", relata. Con el tiempo trasladó su barbería a su local actual, en el barrio de la Vileta. Más información