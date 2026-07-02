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VÍDEO | En capilla con Ossifar antes de su esperado concierto en Palma: "Nuestra idea es hacer una retirada ‘honrorosa’, y nada más"
Ossifar vivirá este viernes un día grande. Tras su triunfo en Inca, ahora toca conquistar Palma, una ciudad que siempre les ha mostrado su cariño. A partir de las 21 horas sus 'cansiones' resonarán en Son Fusteret, donde se esperan más de 7.000 personas, de varias generaciones. Diario de Mallorca ha querido conoser sus impresiontes antes de este eseprado concierto. Más información
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