Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Tomás Andújar profundiza en el exilio de Deseado Mercadal en el norte de África: "La memoria de esta gente se merece que se recupere"

Tomás Andújar (Alicante, 1971) comenzó a interesarse por las historias humanas que hay detrás de la Guerra Civil española cuando descubrió que un tío abuelo suyo había estado en un campo de concentración muy cerca de su pueblo. Ahora, bastantes años después, ha publicado Donde acaba el agua. El exilio de Deseado Mercadal (Maó, 1911-2000), un libro ilustrado con fotografías históricas, editado por Dolmen, en el que recoge la vida de este menorquín, músico, periodista y militante socialista, que huyó de su tierra casi al final de la Guerra Civil y acabó en un campo de concentración en Argelia, pero que décadas después pudo regresar a su casa. Esta nueva publicación no trata solo de rescatar esta historia, que el propio Mercadal ya relató en unas memorias, sino de ampliarla, ponerla en contexto y explicar lo que vivieron varios miles de republicanos españoles en el norte de África. “Creo que la memoria de esta gente se merece que se recupere”, afirma Andújar, quien presentará el libro el próximo 3 de julio, a las 18.30 horas, en Agapea.