VÍDEO | El pecio de Ses Fontanelles emerge del mar: “Es un día histórico” para la arqueología en Mallorca

Manu Mielniezuk

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Una estructura portante metálica fue preparada para sustentar las delicadas tracas de madera, que estaban «encinchadas por debajo y protegidas con una red de coco que soporta toneladas», tal como detalló el arqueólogo. Los buzos elevaron la estructura con globos destinados a reflotar el armazón y, tras la importante maniobra, una lancha de la Armada lo remolcó muy despacio, a un nudo por hora, para trasladarlo al Club Marítimo de San Antonio de la Playa.