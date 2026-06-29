Consell de Mallorca

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Finaliza la extracción del pecio de Ses Fontanelles

Los buzos y arqueólogos Carlos, Albert, Sebastià, Toni, Miquel, Max y Xavi, además de Alejandro y Jara, de la Armada, descendieron bajo la superficie del agua, a unos 65 metros de la playa, este lunes a las 6,30 de la mañana. En el fondo del mar, frente al antiguo humedal de ses Fontanelles, les esperaba una «porción de madera» que lleva allí desde el siglo IV, «en concreto las tracas del casco de babor del pecio romano» que ha revolucionado la arqueología en el Mediterráneo.