B. Ramon

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VÍDEO | Kiko Navarro entra en el universo de Bad Bunny

Kiko Navarro, uno de los DJ's y productores mallorquines con mayor proyección internacional, ha entrado en el universo de uno de los últimos fenómenos globales de la música, el puertorriqueño Bad Bunny. Y lo ha hecho firmando la producción y remezcla de una versión de una de sus canciones más populares, ‘Baile inolvidable’, tema que han reinterpretado Los Yumitas, el grupo que lidera el también mallorquín Paco Colombàs.