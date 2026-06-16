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VÍDEO | La obra maestra de Verdi Rigoletto sube al escenario del Teatro Principal de Palma
Hay óperas que forman parte del repertorio. Y hay óperas que, además, forman parte de nuestra memoria. Rigoletto pertenece a ambas categorías. Quien acuda a partir de este miércoles y hasta el domingo al Teatro Principal de Palma escuchará melodías que probablemente conoce desde hace años, aunque nunca haya entrado en un teatro de ópera. La más famosa, naturalmente, es La donna è mobile, una de esas páginas que han escapado del escenario para instalarse en el imaginario colectivo. Más información