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Dani Fernández detiene su concierto en el Mallorca Live Festival 2026 por una emergencia médica: “La salud de la gente es lo primero”

Dani Fernández detiene su concierto en el Mallorca Live Festival 2026 por una emergencia médica: “La salud de la gente es lo primero”

Carlota Pizá

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Dani Fernández detiene su concierto en el Mallorca Live Festival 2026 por una emergencia médica: “La salud de la gente es lo primero”

Carlota Pizá

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La primera jornada del Mallorca Live Festival 2026 está siendo marcada por la música, el lleno absoluto y también por un momento de tensión durante uno de los conciertos más esperados del cartel. El cantante Dani Fernández se ha visto obligado a detener su actuación durante varios minutos tras detectar una supuesta emergencia médica entre los asistentes.

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