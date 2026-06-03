La UIB cede al Govern por 20 años prorrogables el edificio de Ca n'Oleo, en Palma

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha formalizado este miércoles la cesión gratuita y temporal del edificio de Ca n'Oleo a favor del Govern por un periodo inicial de 20 años prorrogables, que incluye el uso compartido del salón de actos de la planta baja.

En un comunicado, el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el rector de la UIB, Jaume Carot, han sido los encargados de formalizar el acuerdo.

Condiciones del acuerdo entre la UIB y el Govern

El acuerdo permite que el Govern disponga de la totalidad del inmueble, situado en la calle de la Almudaina de Palma y propiedad de la UIB, para usos administrativos, manteniendo al mismo tiempo el uso compartido del salón de actos de la planta baja por parte de ambas instituciones.

La cesión se realiza sin contraprestación económica y podrá prorrogarse sucesivamente hasta un máximo de veinte años adicionales.

Traslado de dependencias a sa Riera

La formalización de esta cesión se produce después de que la UIB trasladara las dependencias del Consejo Social al edificio de sa Riera, circunstancia que ha permitido liberar los espacios que este órgano ocupaba en Ca n’Oleo.

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La resolución aprobada por la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación autoriza asimismo la aceptación temporal de los bienes muebles vinculados al edificio y prevé la incorporación de las características de la cesión al Inventario General de Bienes y Derechos de la comunidad autónoma.