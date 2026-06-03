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La Coral de Sant Jaume interpreta la Cantata 147 de Bach y el Coro de Peregrinos de Wagner en la presentación del libro 'Cròniques wagnerianes' de Pere Estelrich

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El escritor y matemático Pere Estelrich i Massutí ha presentado en la Fira del Llibre de Palma sus Cròniques wagnerianes (Edicions Documenta Balear), la recopilación de artículos publicados en Diario de Mallorca en los veranos de 2024 y 2025 sobre sus viajes al festival de música clásica de Bayreuth. En este 3 de junio por la tarde, el autor ha estado acompañado de amigos, lectores y amantes de la música. Más información