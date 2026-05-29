VÍDEO | Fades denuncia en el pregón de la Fira del Llibre "el boicot" del ayuntamiento de Palma a la celebración del Orgullo
Àngel Exojo Sánchez, Ferran Pi Planas y Vicenç Calafell Segura, los tres miembros del grupo musical Fades, uno de los principales referentes de la escena musical en catalán, conocidos también como la ‘queer band’ catalana de referencia, han denunciado en el pregón de la Fira del Llibre, pronunciado hoy en la plaça d’Espanya de Palma, las “actuaciones abiertamente anti LGTBQ+” del ayuntamiento de Palma “como los boicots a la celebración del Orgullo y la colaboración con entidades como Ben Amics o la negación de llegar a un acuerdo con el bar Flexas para celebrar su mítica fiesta en el Parc de la Mar”. Más información