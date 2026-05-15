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Los estrenos musicales llegan con Shakira, Maluma y Gracie Abrams

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Europa Press

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Ya está aquí el fin de semana y, con él, una nueva tanda de estrenos musicales para todos los gustos. Desde himnos pensados para grandes eventos deportivos hasta canciones que homenajean la amistad o reivindican las raíces culturales, artistas nacionales e internacionales vuelven a llenar las plataformas de novedades. Shakira, Belén Aguilera, Maluma y Gracie Abrams son algunos de los nombres que protagonizan los lanzamientos más destacados de estos días.

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