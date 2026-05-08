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VÍDEO | Rels B presume de bandera mallorquina en la plaza Mayor de Madrid

El músico mallorquín Rels B, que acumula mil millones de reproducciones gracias a temas como A mí y fue el artista español de 2025 más escuchado fuera del país según Spotify, se metió en el bolsillo a sus seguidores en una multitudinaria celebración que coincidió con el inicio de las fiestas de San Isidro y que siguió al pregón desde la Casa de la Villa que ha pronunciado la periodista Sonsoles Ónega.