B. Ramon

VÍDEO | El Festival de Teresetes de Mallorca programa 60 actuaciones e incorpora la lengua de signos

El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca celebra su 28 edición del 11 al 17 de mayo con 60 representaciones de 18 espectáculos y dos instalaciones interactivas en más de una quincena de pueblos. Además, este año se fomenta más su vertiente social con la incorporación del lenguaje de signos para las actividades del sábado, 16 de mayo, en el patio de La Misericòrdia, donde se celebrará una jornada de actuaciones, talleres y actividades.