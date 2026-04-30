Ossifar: “Somos incapaces de entender una sola letra del reguetón”
«Nosotros nacimos en otros tiempos musicales, no nos gusta el reguetón, pero que nadie se moleste, las corrientes urbanas son algo que no se puede parar y además nacieron por una buena causa. Los orígenes del reguetón en Puerto Rico son súper respetables, lo que pasa es que se ha llegado a un merder, con mucho machismo y mucha historia», han dejado claro hoy en una divertida rueda de prensa Luis Arboledas y Llàtzer Méndez, los dos integrantes de Ossifar, grupo que, 30 años después, vuelve a publicar un tema inédito: No m’agrada es reguetón.