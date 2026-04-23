FOTO: Gabriel Rodas Oliver VÍDEO: Luana C.L.

VÍDEO | Sant Jordi en Palma: lectores en busca de autor

«La primera novela de Jaume Oliver, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, supuso mi entrada en la literatura catalana como lector. No fue fácil, porque yo acababa de llegar a la isla, pero a partir de ahí fui leyendo más y más libros en esta lengua. Aquel libro me gustó, por su originalidad, y estoy seguro que esta nueva novela, Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro [Premi Ciutat de Palma 2025], me gustará aun más», ha afirmado en Els Geranis, frente a Embat Llibres, Fernando Arias, gallego de nacimiento y mallorquín de adopción a la caza de la firma de uno de sus autores de cabecera. «Para mí es una suerte tener a un autor como Jaume en un entorno cercano. Nuestros hijos van al mismo colegio. Le admiro y supe de la existencia de este nuevo libro mucho antes de su publicación, cuando lo estaba escribiendo», ha apuntado. Más información