B. Ramon

VÍDEO | Diada de Sant Jordi en Palma: buenas ventas y mejores perspectivas

La Diada de Sant Jordi en Palma ha comenzado esta mañana de jueves con mucha animación que se ha traducido ya en bastantes ventas, aunque los libreros esperan una mayor avalancha de gente esta tarde. A primera hora del día ha sido el turno de muchos grupos de escolares, que han recorrido los puestos y han hecho sus compras, aprovechando que en esta jornada hay un 10% de descuento en los libros. A medida que ha avanzado la mañana, el centro de Ciutat ha ido llenándose de lectores en busca de los títulos que tienen pendientes de leer y de las firmas de sus autores favoritos. Más información