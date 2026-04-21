Foto: Mario Canteli

VÍDEO: Un recorrido por la vida de Rodrigo Cuevas

De guaje, cuando regresaba de pasar todo el verano en Rodiezmo, Rodrigo Cuevas iba por Oviedo saludando a todo el mundo, como hacía en el pueblo, para desesperación de su madre. Ahora han pasado los años y el cantante recorre esta mañana de abril los mismos escenarios de su infancia con LA NUEVA ESPAÑA a menos de una semana del inicio de la gira de «La Belleza», el viernes y sábado en el Pabellón de la Magdalena en Avilés. Y sea en la pista finlandesa del Naranco, al lado del colegio Parque Infantil donde participó en su primer «hit», frente a la Escuela Municipal de Música en el Rosal o por las calles del Antiguo, todos le lanzan un piropo -»guapu», «el artista más grande», «Rodrigo, eres un lujo», «¿viste que te recomendó el disco Pedro Sánchez?»- y él les devuelve la gracia. «Lo llevo muy bien, la gente es muy cariñosa, y como a mí me gusta saludar a todo el mundo, como en el pueblo, soy feliz». Más información