Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Mallorca o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
VÍDEO | Ossifar en el estudio grabando su primera canción en 30 años
- El popular grupo mallorquín graba estos días un tema, el primero en 30 años, con el que quiere agradecer la lealtad de su público
- "Siempre nos preguntaremos si merecemos un público como el que tenemos. Siempre ha sido especialmente participativo y es el generador de nuestro auténtico set list", reflexionan Llàtzer Méndez y Luis Arboledas a tres meses del concierto que ofrecerán en Son Fusteret (Palma)
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO