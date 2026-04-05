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VÍDEO | Ossifar en el estudio grabando su primera canción en 30 años

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Manu Mielniezuk / B. Ramon

VÍDEO | Ossifar en el estudio grabando su primera canción en 30 años

Manu Mielniezuk

B. Ramon

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  • El popular grupo mallorquín graba estos días un tema, el primero en 30 años, con el que quiere agradecer la lealtad de su público
  • "Siempre nos preguntaremos si merecemos un público como el que tenemos. Siempre ha sido especialmente participativo y es el generador de nuestro auténtico set list", reflexionan Llàtzer Méndez y Luis Arboledas a tres meses del concierto que ofrecerán en Son Fusteret (Palma)

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