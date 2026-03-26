B. Ramon

VÍDEO | David Uclés presenta la premiada 'La ciudad de las luces muertas' a sus lectores de Mallorca

Dentro de un año, el escritor David Uclés (Úbeda, 1990) estará en Praga, se habrá teñido el pelo de rubio, responderá al nombre de Joseph y tocará el acordeón en la calle. Y escribirá su próxima novela. Pero este miércoles, 25 de marzo, ha estado en Palma para presentar la novela La ciudad de las luces muertas (Destino), con la que ha ganado el Premio Nadal. Ante más de 500 personas que han acudido a verle al patio de La Misericòrdia, donde el autor ha mantenido una charla con la periodista Pilar Garcés, el andaluz ha cantado (y tocado) temas de Bob Dylan, ha bromeado y firmado libros, pero sobre todo se ha 'mojado'. Ha calificado de «desfachatez» la derogación de la ley de Memoria democrática en Baleares, ha alertado del cambio generacional encarnado en esos jóvenes que votarán a Vox y que se saben «la letra completa del Cara al sol» y ha animado al público a «intentar revertir la situación como podamos». También ha hablado de esa «gentrificación que estirpa el alma de las ciudades» y del realismo mágico como «una forma de expresar el dolor». Más información