VÍDEO | Aguiló de Cáceres, Blai Bonet y Paquita Bover, entre las personalidades con nuevas butacas en el Teatre Principal de Palma
El Consell de Mallorca rinde homenaje a catorce personalidades emblemáticas del mundo teatral y musical en el Teatre Principal de Palma, que dedicaron una parte importante de sus vidas a la escena teatral y musical mallorquina. La institución insular ha celebrado este emotivo acto en la víspera del Día Mundial del Teatro, con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria y la contribución cultural de estas destacadas figuras. Más información
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