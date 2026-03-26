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VÍDEO | Aguiló de Cáceres, Blai Bonet y Paquita Bover, entre las personalidades con nuevas butacas en el Teatre Principal de Palma

VÍDEO | Aguiló de Cáceres, Blai Bonet y Paquita Bover, entre las personalidades con nuevas butacas en el Teatre Principal de Palma

Guillem Bosch

VÍDEO | Aguiló de Cáceres, Blai Bonet y Paquita Bover, entre las personalidades con nuevas butacas en el Teatre Principal de Palma

Guillem Bosch

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El Consell de Mallorca rinde homenaje a catorce personalidades emblemáticas del mundo teatral y musical en el Teatre Principal de Palma, que dedicaron una parte importante de sus vidas a la escena teatral y musical mallorquina. La institución insular ha celebrado este emotivo acto en la víspera del Día Mundial del Teatro, con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria y la contribución cultural de estas destacadas figuras. Más información

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