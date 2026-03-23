Guillem Bosch

VÍDEO | Jordi Maranges reflexiona sobre su nuevo disco, 'La balada de David y Jonatán', "una historia de amor tan increíble como posible"

La balada de David y Jonatán es el nuevo trabajo discográfico de Jordi Maranges. Un álbum conceptual y narrativo que cuenta la historia de dos personajes que se enamoran: David, un antiguo transformista que trabajó y brilló entre los 70s y los 90s y que ahora vive en una residencia de ancianos; y Jonatán, un joven colombiano, migrante, que trabaja en la misma residencia y asiste a David. El disco explora, a través de 10 canciones, esa historia de amor inusual entre dos marginados, como un musical queer en tiempos MAGA. Se publica en plataformas digitales el próximo día 27. El día 28 se presentará en el Bar Flexas (Carrer La Llotgeta 12), en el transcurso de un vermut/showcase con entrada libre (12.30 horas). Más información