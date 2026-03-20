FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Karla Huízar

Donna Ferrato: «Quienes niegan la violencia doméstica son parte del problema»

«En este momento no podría exponer este trabajo en Estados Unidos. Para ellos sería una mierda sobre las paredes. Ya no tenemos derechos reales en mi país, son una ilusión. Así que quizá esta sea la última vez que este proyecto, Holy, pueda mostrarse en algún sitio. Las mujeres son ahora mismo la especie más amenazada del planeta. Quieren controlarlo todo, incluso nuestros cuerpos, y someternos para siempre», ha afirmado hoy a este diario la neoyorquina Donna Ferrato, una de las voces más influyentes de la fotografía documental contemporánea. La fotoperiodista, que suma más de 40 años denunciando la violencia doméstica, inaugura mañana una exposición en el Casal Solleric [podrá visitarse hasta el 24 de mayo] con la que se abre la programación del Mallorca PhotoFest, coincidiendo con una nueva edición del Art Palma Brunch. Más información