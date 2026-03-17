VÍDEO | Descubren un excepcional ‘cap de bou’ en miniatura en la Serra de Tramuntana
El hallazgo fortuito de una pequeña cabeza de toro tallada en bronce por parte de un excursionista se ha convertido en un importante descubrimiento arqueológico para Mallorca. Así lo sostiene el investigador e historiador Jaume Deyà, quien ha podido observar la pieza y notificar su existencia y solicitar su depósito al Consell de Mallorca. «Por sus características, la figura es de época postalayótica, de entre el 600 y 200 a.C; es de la misma época que los famosos bous de Costitx», calcula. Más información
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