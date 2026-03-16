Los Oscar coronan a Paul Thomas Anderson: 'Una batalla tras otra' manda con seis premios
'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de los Oscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. Partía como una de las favoritas con 13 nominaciones, cumplió con los pronósticos y se llevó media docena de premios, mejor película, mejor dirección, mejor montaje, mejor actor de reparto para Sean Penn, mejor casting y mejor guión adaptado.
