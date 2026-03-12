Manu Mielniezuk

VÍDEO | La OCB convoca un canto masivo e histórico de 'La Balanguera' en toda Mallorca

La Obra Cultural Balear (OCB) ha hecho “un llamamiento a todo el pueblo de Mallorca” para que se una al canto "simultáneo y multitudinario” de La Balanguera el 29 de mayo a las 20 horas. La fecha no es casual, ya que ese día se cumplirán los cien años del estreno de la versión musicada del poema de Joan Alcover, del que este año se cumple un siglo desde su muerte. Los convocantes quieren que la respuesta a esta propuesta sea “un gesto colectivo de mallorquinidad” y un hecho masivo e histórico. Más información