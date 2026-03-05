B. Ramon

VÍDEO | Bartomeu Bestard lleva al terreno de la literatura la historia de Palma

Bartomeu Bestard Cladera es el cronista oficial de Palma desde hace más de 20 años, tiempo en el que ha ido investigando y estudiando lo acontecido en Ciutat y cómo esta capital ha ido transformándose. “La historia hay que narrarla, hay que contarla”, defiende, y eso es lo que ha hecho en Historia de la ciudad de Palma, un extenso libro de más de 800 páginas en el que este autor cuenta hechos históricos decisivos y presenta a más de 40 personajes relevantes, una selección muy personal en la que cita a Jorge Luis Borges, Robert Graves y Cristóbal Serra. Su deseo y el de la editorial Dolmen es que esta publicación se convierta en una obra de consulta y que pueda estar al alcance de las escuelas, pero también de un público especializado. Más información