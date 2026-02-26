Bernardo Arzayus

Presentan el primer libro sobre la historia y el arte que atesora el Palau Episcopal de Mallorca

El Palau Episcopal, la residencia de los obispos de Mallorca desde el siglo XIII, se abrirá al público con visitas guiadas que darán a conocer este edificio, que actualmente es también la sede del Archivo diocesano y del Museu d’Art Sacre. La Diócesis ha hecho este anuncio durante la presentación del primer libro sobre la historia y el arte que atesora este inmueble, situado junto a la Seu y que tiempo atrás aglutinó toda la administración de la curia de la isla, una biblioteca e incluso una prisión, además de acoger a Antoni Gaudí cuando trabajaba en la Catedral. Más información